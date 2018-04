Nemecko strojnásobí kompenzácie pre obete terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 30. apríla (TASR) - Na 30.000 eur plánuje nemecká vláda strojnásobiť výšku kompenzácií, ktoré poskytuje obetiam terorizmu. Ide o reakciu na nevôľu po teroristickom útoku na vianočné trhy v Berlíne z roku 2016. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.uviedol pre noviny Rheinische Post člen vládnej komisie pre obete teroru Edgar Franke.Súčasná výška kompenzácie - 10.000 eur za stratu dieťaťa, rodiča alebo manžela či manželku a 5000 eur za stratu súrodenca - je príliš nízka, poznamenal Franke. Ako dodal, v budúcnosti by sa tieto platby mali ponúknuť aj turistom, ktorí nepochádzajú z krajín EÚ.Franke na poste komisára pre obete terorizmu nahradil bývalého premiéra Porýnia-Falcka Kurta Becka. Beck bol za komisára vymenovaný v marci 2017 po tom, čo preživší a príbuzní obetí útoku na vianočné trhy obvinili vládu, že nerobí dosť pre to, aby im pomohla.Útok, pri ktorom stúpenec teroristickej organizácie Islamský štát (IS), Tunisan Anis Amri, kamiónom narazil do ľudí na vianočných trhoch v Berlíne, si vyžiadal 12 obetí.