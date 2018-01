Nemecko vlani hospodárilo s rozpočtovým prebytkom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 12. januára (TASR) - Nemecký rozpočet podľa predbežných údajov vlani vykázal prebytok 5,3 miliardy eur. To znamená, že krajina už štvrtý rok v poradí neprijala nové dlhy.Peniaze sa ako po minulé roky použijú ako finančná rezerva pre utečencov. O prípadnom inom použití rozhodne nová vládna koalícia.Príjmy rozpočtu dosiahli 331 miliárd eur a rovnaké boli aj výdavky, vrátane 5,3 miliardy pre utečencov.Pod tento vývoj rozpočtu sa podpísala najmä dobrá ekonomická situácia Nemecka a jednorazové okolnosti. Niektoré členské štáty EÚ napríklad pomalšie realizovali svoje projekty, preto Nemecko muselo poslať do európskeho rozpočtu o 7,5 miliardy eur menej. Aj niektoré spolkové krajiny meškajú so svojimi investíciami, čo pomohlo federálnemu rozpočtu.