Nemecko vyhostilo ďalšiu skupinu Afgancov, ktorí odleteli do vlasti

Afganci, ktorých deportovali z Nemecka, odchádzajú z letiska v Kábule 15. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 24. októbra (TASR) - Nemecko v utorok - napriek najnovšej sérii útokov v Afganistane - vyhostilo do tejto stredoázijskej republiky ďalšiu skupinu odmietnutých žiadateľov o azyl.Z letiska Lipsko/Halle odštartovalo v utorok večer české lietadlo so zatiaľ neznámym počtom vyhostených Afgancov z rôznych spolkových krajín.Odporcovia vyhostenia protestovali v priebehu dňa v okolí letiska.Spolkový rezort vnútra v Berlíne zatiaľ charterový let s vyhostenými migrantmi nepotvrdil.Je však obvyklé, že v podobných prípadoch potvrdzujú nemecké inštitúcie uvedený postup až po pristátí stroja v cieľovej destinácii.