Nemecko vyhostilo šéfa vietnamskej tajnej služby v Berlíne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Hanoj 3. augusta (TASR) - Nemecká spolková vláda ostro reagovala na únos vietnamského podnikateľa, niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha (51). Muža mali podľa informácií tamojších médií zrejme vietnamskí agenti za bieleho dňa násilne vtiahnuť 23. júla v centre Berlína do motorového vozidla a uniesť podobne ako Vietnamku, ktorá bola v jeho spoločnosti.Z pohľadu vlády v Berlíne niet žiadnych pochybností, že sa na únose podieľala ambasáda a tajná služba ázijskej krajiny, a je neprijateľné, aby iné krajiny pošliapavali v Nemecku tamojší právny poriadok.Ešte v utorok povolali na rezort diplomacie vietnamského veľvyslanca Doana Xuana Hunga, ktorému tlmočili, že kauza môže mať značné negatívne dôsledky pre vývoj bilaterálnych vzťahov. Súčasne požadovali, aby sa unesenému Vietnamcovi umožnil návrat do Nemecka.Podľa nemeckých zdrojov je však muž, ktorý vlani ušiel do Nemecka, medzičasom za mrežami v Hanoji, a to v súvislosti so zodpovednosťou za škody predstavujúce v prepočte asi 125 miliónov eur, ktorú by mal niesť ako šéf dcérskej spoločnosti ropného a plynárskeho koncernu PetroVietnam.Niekdajšieho poslanca zbavili mandátu a vylúčili vlani z vietnamskej štátostrany. O jeho žiadosti o azyl v Nemecku tamojšie orgány do únosu nerozhodli.Podľa berlínskych advokátov je však Vietnamec obeťou politického prenasledovania, ktorého sa obával aj na nemeckej pôde, aj keď nikto nerátal s jeho únosom.Hovorkyňa vietnamského ministerstva zahraničných vecí dnes v Hanoji zdôraznila, že Vietnam kladie aj naďalej veľký dôraz na strategické partnerstvo s Nemeckom, pričom súčasne vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím Berlína vyhostiť najvyššieho predstaviteľa vietnamskej tajnej služby v Berlíne. Ten musí spolkovú republiku opustiť v priebehu 48 hodín.Hovorkyňa súčasne poukázala na vyhlásenie, v zmysle ktorého sa Thanh vzdal vietnamským orgánom dobrovoľne.Le Thi Thu Hangová dôrazne dementovala správy nemeckých úradov o násilnom únose a konštatovala, že Thanha síce v pondelok v Hanoji zadržali, avšak po tom, čo sa dobrovoľne prihlásil na jednom z miestnych policajných okrskov. Jeho kauza je predmetom vyšetrovania, dodala.Dva dni po mužovi priviezli do nemocnice v Hanoji aj unesenú Vietnamku, a to so zranením hornej končatiny, informovala jej nemecká právna zástupkyňa.Podľa nej jestvujú indície, že unesených prepravili do jednej z východoeurópskych krajín v rámci prepravy pacientov a odtiaľ potom na palube vietnamského lietadla do vlasti.