Nemecko vypravilo štvrté lietadlo s odmietnutými žiadateľmi o azyl

Kábul 25. apríla (TASR) - Charterové lietadlo so 14 odmietnutými afganskými žiadateľmi o azyl pristálo dnes ráno v Kábule. Išlo už o štvrtú skupinu Afgancov deportovaných z Nemecka od vlaňajšieho decembra.S dnešnými 14 deportovanými bolo z Nemecka naspäť do Afganistanu poslaných celkovo už 92 afganských uchádzačov o azyl, keďže Berlín a Kábul uzavreli v októbri dohodu o deportovaní.Jeden muž, Udajdulláh Dísán z nepokojnej východoafganskej provincie Kunar, povedal pre tlačovú agentúru DPA, že ku každému deportovanému bolo v lietadle pridelených päť príslušníkov nemeckých bezpečnostných zložiek.Dísán, ktorý žil v Nemecku sedem rokov, povedal, že štyria policajti ho zadržali v reštaurácii rýchleho občerstvenia v Mníchove, kde pracoval, a odviedli ho do zadržiavacieho centra. Tam strávil tri dni a potom ho vyhostili do Afganistanu.dodal Dísán, kým čakal na príchod rodinných príslušníkov.Jeho rodina sa až v pondelok večer od Dísána dozvedela, že príde domov, uviedol ešte vyhostený muž.Podľa ministerstva vnútra žije v Nemecku približne 11.900 Afgancov, hoci ich žiadosti o azyl boli zamietnuté. Okolo 10.300 z nich má povolenie na tolerovaný pobyt.