Nemecko vyzdvihlo jadrovú dohodu s Iránom ako znak nádeje pre región

Sigmar Gabriel na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel dnes uviedol, že jadrová dohoda s Iránom pomohla znížiť nebezpečenstvo veľkého konfliktu na Blízkom východe. Nemecko podľa jeho slov urobí všetko pre to, aby sa tejto dohody všetky jej strany držali.Po rozhovoroch s iránskym rezortným kolegom Mohammadom Džavádom Zarífom v Berlíne Gabriel novinárom povedal, že dohoda šestice veľmocí s Teheránom o iránskom jadrovom programe bola "veľkým znamením nádeje" pre región a otvorila "historickú príležitosť" opätovného oživenia vzťahov s Teheránom.povedal Gabriel bez toho, aby spomenul iné krajiny. Jadrovú dohodu s Iránom opakovane ostro kritizoval americký prezident Donald Trump.Obaja ministri sa na tlačovej konferencii vyjadrili aj ku kríze, ktorá vznikla Katarom a ďalšími arabskými štátmi Perzského zálivu. Gabriel poznamenal, že čím dlhšie tento spor bude trvať, tým viac sa zhorší. Potrebu dialógu zdôraznil aj Zaríf, ktorý ocenil Nemecko za jeho postoj v tejto záležitosti.Šéf iránskej diplomacie okrem toho kritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa za zákaz vstupu občanov šiestich prevažne moslimských krajín vrátane Iránu do Spojených štátov. Podľa Zarífa bude takéto opatrenie podnecovať terorizmus a ide o "najväčší dar pre extrémistické skupiny", pretože ho môžu zneužívať ako zámienku na získavanie nových členov.Najvyšší súd USA v pondelok umožnil čiastočné uplatňovanie cestovného zákazu pre občanov Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu, ktorí nemajú nijaké väzby na Spojené štáty, a to dovtedy, kým na jeseň definitívne nerozhodne o príslušnom Trumpovom výnose.Počas Zarífovej návštevy v Berlíne sa pred nemeckým ministerstvom zahraničných vecí zišlo približne 100 demonštrantov, ktorí okrem iného odsúdili režim v Iráne ako "fašistický", píše agentúra DPA.