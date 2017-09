Nemecký bankár Nathan Mayer Rothschild sa narodil pred 240 rokmi

V roku 1777 sa narodil britský bankár NATHAN MAYER ROTHSCHILD, zakladateľ dynastie bankárov s medzinárodným vplyvom. Zomrel 28.7.1836. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Frankfurt nad Mohanom/Bratislava 16. septembra (TASR) – Od narodenia nemeckého bankára a podnikateľa židovského pôvodu Nathana Mayera Rothschilda uplynie v sobotu 16. septembra 240 rokov.Meno Rothschild je svetoznámym pojmom. Dynastia slávnych bankárov a finančníkov sa stala nielen predmetom obdivu, ale najmä rôznych teórií.Zakladateľom a hlavou bohatého klanu bol Mayer Amschel Rothschild, otec Nathana Mayera Rothschilda. Mal päť synov, ktorí sa výraznou mierou podieľali na rozvoji rodinného impéria. Každý z nich odišiel do iného európskeho štátu, kde začal vyvíjať finančné aktivity. Založili bankové domy v nemeckom Frankfurte nad Mohanom, britskom Londýne, francúzskom Paríži, rakúskej Viedni a talianskom Neapole.Svoje meno označujú za synonymum pre kvalitu a dokonalosť v oblasti finančných služieb, vína, výtvarného umenia a architektúry. Za základ svojho úspechu považujú najmä silné partnerstvo a dobrú spoluprácu. Vytvorili sieť, pomocou ktorej si vymieňali dôležité informácie o trhu. Ich heslom je a bolo "čižeNathan Mayer Rothschild sa narodil 16. septembra 1777 v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. V roku 1798 sa presťahoval do britského Manchestru a začal obchodovať s textilom a financiami. Neskôr sa presunul do Londýna, kde po čase založil banku N. M. Rothschild & Sons. Za najlepší obchod tej doby považujú Rothschildovci financovanie britskej vlády a jej spojencov v boji proti Napoleonovi. Briti na financovanie konfliktu s Napoleonom vydali dovtedy najväčšie množstvo dlhopisov a ich štátny dlh sa strojnásobil. V predvečer osudovej bitky pri Waterloo klesla hodnota britských štátnych dlhopisov zo 100 libier na 50. Podľa legendy práve v tomto momente Nathan Rothschild získal svoje prvé milióny. Vraj sledoval bitku a do Londýna sa dostal ešte skôr ako informácia o britskom víťazstve. Ale pravdou je, že Nathan Rothschild mal dobre zorganizovanú informačnú službu a o porážke Napoleona sa dozvedel asi o 48 hodín skôr ako britská vláda. Okrem toho Nathan Rothschild požičal značnú sumu peňazí aj pruskej vláde. V rámci podnikania sa stal nákup dlhopisov veľmi významnou zložkou a patril k hlavným činnostiam jeho banky.V roku 1816 jeho bratia získali šľachtický titul (Freiherr teda Barón) od rakúskeho cisára. Odvtedy mohli používať šľachtický predikát ku svojmu priezvisku von Rothschild. V erbe Rothschildovcov boli štyri šípy a od roku 1818, kedy šľachtický titul získal aj Nathan Mayer Rothschild, potom pribudol piaty šíp. No Nathan Rothschild sa rozhodol šľachtický titul Freiherr von Rothschild nepoužívať.V nasledujúcich desaťročiach boli výraznými zdrojmi príjmov zlatá horúčka v americkej Kalifornii a Austrálii, získavanie dôležitých dolov v Španielsku, financovanie sieti železníc, investícia do viníc vo Francúzsku či prevádzkovanie Kráľovskej mincovne v Londýne. Významným benefitom ich podnikania boli tiež priateľstvá so slávnymi, mocnými a bohatými osobnosťami.Nathan Mayer Rothschild zomrel 28. júla 1836 vo veku 58 rokov vo Frankfurte nad Mohanom.Zaujímavosťou tejto rodiny boli tiež vopred dohodnuté sobáše medzi sesternicami a bratrancami, čím sa mali zachovať rodinné tajomstvá aj bohatstvo. Neskôr sa však od toho upustilo a Rothschildovci sa začali sobášiť aj mimo rodiny, zvyčajne si však brali členov aristokracie alebo iných finančných dynastií. Aby rodina nebola škandalizovaná závet Amschela Rothschilda vraj zakázal dedičom súdiť sa o majetok.