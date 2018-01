Nemecký džihádista napadol vo Francúzsku členov väzenskej stráže

Na archívnej snímke tuniskí policajti strážia vstup do synangógy El Ghriba na tuniskom ostrove Džerba počas dvojdňovej púte, ktorá sa koná každý rok a začína sa na 33. deň pesachového obdobia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. januára (TASR) - Nemecký džihádista, ktorý si vo väzenskom zariadení neďaleko francúzskeho mesta Lens odpykáva nepodmienečný trest odňatia slobody za prípravu teroristického útoku na synagógu na tuniskom ostrove Džerba, napadol vo štvrtok nožnicami a britvou príslušníkov väzenskej stráže a štyroch z nich zranil. Napadnutí vyviazli s ľahkými zraneniami.Protiteroristický odbor parížskej prokuratúry začal v tejto súvislosti vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu viacnásobného pokusu o zabitie s teroristickým pozadím.Útočník, ktorým je podľa odborových zdrojov francúzskych zamestnancov väzenských zariadení bývalý vedúci predstaviteľ teroristickej siete al-Káida Christian Ganczarski, chcel útokom zabrániť svojmu vydaniu z Francúzska na trestné stíhanie do USA a vynútiť si, aby zostal v krajine galského kohúta.Nemeckého občana poľského pôvodu odsúdili vo februári 2009 na 18 rokov väzenia za účasť na príprave samovražedného teroristického útoku na ostrove Džerba. Tam 11. apríla 2002 automobil naložený trhavinou vošiel do areálu synagógy, na čo tam posádka náklad pri vchode odpálila, v dôsledku čoho zahynulo 21 ľudí, väčšinou nemeckých turistov, a ďalšie tri desiatky osôb utrpeli zranenia.V USA čelí Ganczarski podozreniu z účasti na príprave teroristických útokov z 11. septembra 2001, takže ho vlani v septembri informovali, že ho Francúzsko vydá na trestné stíhanie do zámoria.