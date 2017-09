Nemecký futbalista Werner zažiaril vo svojom rodisku v dueli s Nórskom

Nemeckí hráči zľava Timo Werner Lars Stindl a Mesut Özil slavujú úvodný gól do bránky Česka v kvalifikačnom zápase C-skupiny Česko - Nemecko na MS 2018 vo futbale na štadióne v Prahe 1. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 5. septembra (TASR) - Proti Čechom vyhrali so šťastím 2:1, Nórsko prevalcovali 6:0. Sám tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw bol zvedavý, ako jeho hráči zareagujú po nie až tak vydarenom minulotýždňovom zápase v Edene. V Stuttgarte ale úradujúci majstri sveta trénerovi jasne ukázali extrakvalitu. Nemecký líder kvalifikačnej C-skupiny MS 2018 má na konte osem výhier z ôsmich zápasov a rázne smeruje do Ruska.Postup mohli domáci osláviť už v pondelok, ale proti boli Severní Íri. Tí v Belfaste vyhrali nad bezzubými Čechmi 2:0 a na lídra dve kolá pred koncom strácajú 5 bodov. Najbližšie 5. októbra vo Windsor Parku hostia práve Nemcov. Isté je, že tieto mužstvá skončia v skupine najvyššie, všeobecne sa očakáva priamy postup Nemcov, ktorí ešte na záver hostia Azerbajdžan v Kaiserslauterne. Severní Íri môžu preniknúť do baráže, záležať bude na tabuľke druhých.Pred zápasom sa veľa hovorilo o škandalóznom správaní skupiny asi 200 "fanúšikov" Nemecka v Prahe. Tí spievali neonacistické popevky a urážali vlastného Tima Wernera. Rodákovi zo Stuttgartu však diváci doma pripravili vrelé prijatie a on sa im "odvďačil" dvoma gólmi. Štvornásobní majstri sveta po góloch Mesuta Özila, Juliana Draxlera a dvoch Wernera viedli už po prvom polčase 4:0, demoláciu hostí dokonali v druhom dejstve Leon Goretzka a Mario Gomez.citovala agentúra DPA Löwa, ktorý sa po Prahe veľmi hneval a správanie nemeckých chuligánov označil za hanebné.vyjadril sa Werner, autor šiestich gólov v ôsmich reprezentačných zápasoch.Nóri sú v tabuľke až na piatom mieste so 7 bodmi. Na tretí Azerbajdžan strácajú tri body, na štvrté Česko dva.uviedol po zápase tréner Nórska Lars Lagerbäck.