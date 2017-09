Nemecký investor H. R. Wöhrl ponúkol za Air Berlin 500 miliónov eúr

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecký investor Hans Rudolf Wöhrl ponúkol za nesolventnú leteckú spoločnosť Air Berlin 500 miliónov eur. Ako uviedol, chcel by, aby druhé najväčšie nemecké aerolínie boli prevzaté vcelku a nie rozdelené medzi niekoľkých kupcov.uviedol cez víkend bavorský magnát.Wöhrl sa do povedomia verejnosti dostal výraznejšie v roku 2003, keď od britskej leteckej spoločnosti British Airways kúpil za symbolické jedno euro firmu Deutsche BA. Neskôr firmu predal práve spoločnosti Air Berlin.V nedeľu (10.9.) jeho spoločnosť Intro ponúkla za Air Berlin okamžite 50 miliónov eur s tým, že ďalších 450 miliónov eur zaplatí postupne v splátkach. Wöhrl zdôraznil, že firma Intro chce prevziať Air Berlin ako celok a zároveň vyzval potenciálnych kupcov, medzi nimi Lufthansu, firmu Condor, Germaniu či bývalého rakúskeho pretekára Formuly 1 Nikiho Laudu, aby sa k jeho ponuke pripojili.Zároveň dodal, že v prípade potreby môže firma Intro kúpiť všetky aktíva Air Berlin sama, vrátane 140 lietadiel a lukratívnych vzletových a pristávacích pozícií. Nemecká vláda ale uviedla, že pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže neumožňujú jednej leteckej spoločnosti prevziať Air Berlin, ktorá je po Lufthanse druhou najväčšou v Nemecku, vcelku.Air Berlin oznámila nesolventnosť v polovici augusta po tom, ako jej kľúčový akcionár Etihad Airways oznámil, že ďalšie financie dlhodobo stratovej firme už neposkytne. Na udržanie sa v najbližšom období nad vodou nemecká vláda schválila firme Air Berlin preklenovací úver vo výške 150 miliónov eur.Záujemcovia môžu podávať ponuky do 15. septembra. Následne, 21. septembra, teda tesne pred parlamentnými voľbami, by sa o osude Air Berlin malo rozhodnúť.