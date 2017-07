Nemecký klub Wolfsburg posilnil tím o Camacha a Hindsa

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Wolfsburg 8. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub VfL Wolfsburg posilnil svoj tím o 27-ročného španielskeho stredopoliara Ignacia Camacha a 19-ročného anglického útočníka Kaylena Hindsa.Španielsky futbalista sa rozhodol po šiestich sezónach odísť z Malagy, jeho bývalý zamestnávateľ zinkasuje podľa informácií magazínu Kicker približne desať miliónov eur. Vedenie Wolfsburgu podpísalo s Camachom kontrakt do roku 2021. Do tímu prichádza nahradiť Luiza Gustava, ktorý sa rozhodol odísť do Olympique Marseille.Hinds pôsobil v mládežníckych výberoch anglickej reprezentácie, na klubovej scéne hral za Arsenal Londýn. Predchádzajúci ročník strávil na hosťovaní v FC Stevenage. Klub s ním podpísal kontrakt do roku 2020.Wolfsburg je zatiaľ mimoriadne aktívny na prestupovom trhu, do družstva mu už pribudla šestica hráčov - John Anthony Brooks, William, Marvin Stefaniak, Dimata Lamdry, Felix Uduokhai a Julian Justvan. Informovala agentúra AP.