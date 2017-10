Nemecký koncern Continental postaví v Litve závod na autoelektroniku

Na archívnej snímke pracovník počas smeny v závode Continentalu, jedného z najväčších výrobcov pneumatík a autokomponentov v nemeckom Hanoveri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kaunas/Hannover 30. októbra (TASR) - Medzinárodný výrobca pneumatík a autosúčiastok, nemecký koncern Continental, vybuduje svoj prvý závod v Litve. Vedenie spoločnosti v pondelok informovalo, že v Kaunase postaví závod na autoelektroniku, ktorá bude určená pre európsky trh.Projekt sa začne realizovať v polovici budúceho roku. Jeho cena by mala dosiahnuť 95 miliónov eur. Do piatich rokov by malo v závode pracovať asi 1000 zamestnancov.Kapacita sa stane „dôležitou časťou našej stratégie rastu v Európe“, uviedol Hans-Jürgen Braun, vedúci 28 závodov, ktoré vyrábajú autoelektroniku a pôsobia po celom svete.Litovský závod dodá prvé produkty odberateľom v polovici roku 2019.Koncern Continental zamestnáva spolu viac ako 230.000 osôb. Vlani dosiahol výnosy 40,5 miliardy eur.