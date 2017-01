Nemecký minister na Malte vyzval, aby migrantov posudzovali mimo EÚ

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 26. januára (TASR) - Migrantov by mali preverovať a posudzovať mimo Európskej únie, aby nenastalutečencov. Vyhlásil to dnes nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere popri zasadnutí ministrov členských krajín Európskej únie na Malte.Zasadnutie sa konalo týždeň pred summitom lídrov EÚ v maltskom hlavnom meste Valletta, kde bude hlavným bodom programu nájdenie jednotného prístupu k zvládnutiu migračnej krízy v Európe.povedal de Maiziere.Z týchto bezpečných miest mimo Európy by do EÚ prepravili iba, vysvetlil nemecký minister.De Maiziere, ktorý presadzuje zriadenie utečeneckých táborov v severnej Afrike, nespresnil, kde by mali byť takéto tábory postavené.Šéf nemeckého rezortu vnútra dodal, že Líbya je. Cez túto krajinu zmietajúcu sa v konflikte cestuje väčšina migrantov, kým sa vydajú na nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more do Európy.Komisár EÚ pre migráciu Dimitris Avramopulos po ministerskom zasadnutí vo Vallette povedal, že krajiny EÚ sa dostávajúk dohode o detailoch celkového riešenia migračnej krízy v Európe.uviedol Avramopulos.