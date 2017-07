Nemecký minister podporil myšlienku konania summitov G20 v New Yorku

Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel podporil dnes návrh, aby sa budúce summity skupiny G20 konali v New Yorku, kde má svoju centrálu Organizácia Spojených národov.Podľa jeho vyjadrenia v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk odviedli usporiadatelia tohtoročného summitu G20 v Hamburgu, rovnako ako aj tých predošlých dobrú prácu, prípadné užšie naviazanie takéhoto podujatia na OSN by však malo zmysel. Mnohí majú totiž pocit, že lídri 20 najväčších ekonomík sveta ich opomínajú.S návrhom na konanie summitov G20 v New Yorku prišiel Martin Schulz, predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorej členom je i Gabriel. Ten by podľa vlastných slov považoval takéto rozhodnutie zaPokiaľ ide o nadchádzajúci summit v Hamburgu, ktorý organizuje Nemecko ako terajšia predsednícka krajina G20, Gabriel vyzval na sebavedomé vystupovanie hostiteľskej krajiny, ako aj zvyšku Európy voči USA. Ako uviedol pre dnešné vydania denníkov mediálnej skupiny Funke, americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi chcú partneri vysvetliť, že. Narážal pri tom na Trumpov známy politický slogan.dodal Gabriel v rozhovore pre Deutschlandfunk.Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stretne s Trumpom ešte dnes večer v Hamburgu, kde sa následne v piatok a sobotu obaja zúčastnia na summite G20. Gabriel má na dnes naplánované v Hamburgu stretnutie s americkým rezortným partnerom Rexom Tillersonom.