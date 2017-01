Nemecký minister varoval Londýn pred pokusmi stať sa daňovým rajom

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. januára (TASR) - Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble varoval britskú vládu pred pokusmi urobiť z Británie po odchode z Európskej únie daňový raj.povedal Schäuble v stredu (25.1.) vo Wiesbadene na konferencii štátov skupiny G20 o digitalizácii vo finančnom sektore. Reagoval tak na vyjadrenia britskej vlády, že v prípade, že sa s Európskou úniou nedohodne na vhodných obchodných podmienkach po brexite, výrazne zníži firemné dane.Ako Schäuble uviedol, ak si veľká krajina myslí, že môže využívať výhody malého štátu, veci sa začnú uberať nesprávnym smerom.dodal.Je to v krátkom čase druhé upozornenie nemeckého ministra financií v súvislosti s vyhlásením britského ministra financií Philipa Hammonda znížiť firemné dane a podporiť tak ekonomiku, ak by sa rokovania s EÚ nevyvíjali podľa predstáv Londýna. Hammond uviedol, že Británia "nájde spôsob, ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť, ak sa jej nepodarí dosiahnuť v rokovaniach o brexite dobrú dohodu".Už v Davose na Svetovom ekonomickom fóre Schäuble povedal, že Británia by týmto krokom porušila dohodu štátov G20 o nezneužívaní daní na posilnenie svojej konkurencieschopnosti. Zároveň skritizoval britskú vládu za takéto prejavy krátko pred začatím rokovaní s Európskou úniou.uviedol Schäuble.