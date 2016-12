Nemecký minister vnútra chce predĺžiť hraničné kontroly

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere odpovedá novinárom na otázky počas jeho príchodu na neformálnu schôdzku ministrov vnútra a spravodlivosti krajín EÚ v Amsterdame 25. januára 2016, ktorí budú rokovať o opatreniach na zmiernenie migračnej krízy a o boji proti terorizmu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. decembra (TASR) - Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere v dnes zverejnenom rozhovore avizoval, že chce predĺžiť kontroly na hranici s Rakúskom. Termín ich ukončenia je podľa jeho slov zatiaľ v nedohľadne.De Maiziere pre noviny Bild am Sonntag povedal, že jeho zámerom je to, aby kontroly pokračovali výrazne dlhší čas než len do februára. Predĺžené budú "" a momentálne sa nedá povedať, kedy sa skončia.Minister tiež odmietol rakúsku kritiku. Záujmy Rakúska budú zohľadnené, zdôraznil s tým, že nemecká strana kontroly prispôsobuje situácii a berie ohľad na hospodárstvo, dovolenkárov a malý pohraničný styk.Kontroly na svojej hranici s Rakúskom zaviedlo Nemecko v reakcii na vlaňajší masívny prílev utečencov, ktorí sa do západnej Európy dostali po tzv. balkánskej trase. S najväčším náporom migrantov sa vyrovnávalo práve Bavorsko, ktoré hraničí s Rakúskom i s Českou republikou.Hraničné kontroly sú aktuálne platné do polovice februára. De Maiziere už koncom októbra vyjadril názor, že by mali byť zrušené až vtedy, keď budú komplexne zaistené vonkajšie hranice Európskej únie alebo keď krajiny EÚ poskytnú dostatočné ubytovacie kapacity pre utečencov. V niektorých štátoch schengenského priestoru tento postoj naráža na kritiku. Keďže sa situácia medzičasom výrazne upokojila, považujú niektoré krajiny pokračujúce kontroly za nepotrebné. Okrem Nemecka majú v súčasnosti zavedené hraničné kontroly aj Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Nórsko.