Nemecký minister vnútra chce rozšíriť právomoci štátu v bezpečnosti

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecké spolkové orgány by mali mať vyššie právomoci v záležitostiach týkajúcich sa vnútornej bezpečnosti štátu, ktoré v súčasnosti patria medzi kompetencie krajinských samospráv. Spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere to uviedol vo svojom pondelňajšom príspevku pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Terajšia "bezpečnostná architektúra Nemecka" si podľa neho vyžaduje zmeny vzhľadom na aktuálne výzvy v podobe terorizmu, masového prílevu žiadateľov o azyl či kybernetických útokov. Zaistenie" si sľubuje od centralizácie právomocí v danej oblasti." upozornil de Maiziere. Vyzval pritom na diskusiu o zlúčení zložiek tzv. ochrany ústavy, čo je označenie domácej spravodajskej služby odhaľujúcej hrozby voči štátnemu zriadeniu.Minister vnútra, ktorý je členom konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), zároveň navrhuje rozšíriť kompetencie Spolkového kriminálneho úradu (BKA) a spolkovej polície v oblasti boja proti nelegálnej migrácii.Ide o časť požiadaviek na zmeny v zákonoch, ktoré má tento mesiac prerokovať s ministrom spravodlivosti Heikom Maasom v reakcii na decembrový teroristický útok v Berlíne, pripisovaný neúspešnému žiadateľovi o azyl z Tuniska. Jedným z dôsledkov tejto udalosti má byť aj zavedenie tzv. vyhosťovacej väzby pre odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí predstavujú bezpečnostnú hrozbu.De Maiziere navyše navrhuje zriadenie "spolkových vycestovacích centier" v blízkosti nemeckých letísk, kde by vyhostené osoby trávili "posledné dni alebo týždne" svojho pobytu v Nemecku, ako aj vytvorenie účinného mechanizmu umožňujúceho navracanie migrantov do jednotlivých krajín pri splnení podmienok "bezpečného prijatia", stanovených medzinárodnými dohovormi.