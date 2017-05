Nemecký minister žiada pre Grécko zníženie dlhového bremena

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel žiadal pred dnešným rokovaním ministrov financií eurozóny, aby rozhodli o znížení dlhového bremena pre Grécko.Gabriel sa tým dostáva do sporu s kolegom v spolkovej vláde, ministrom financií Wolfgangom Schäublem.Gabriel pre dnešné vydanie denníka Süddeutsche Zeitung uviedol, že ministri financií euroskupiny sa mali dohodnúť, ako Aténam pomôžu znížiť jeho mimoriadne vysoké dlhové bremeno.Gabriel poukázal na to, že sa Grécku sľubuje uľahčenie situácie, keď zrealizuje reformy.povedal Gabriel. Medzinárodný menový fond a väčšina členov euroskupiny sú ochotní pomôcť Grécku.zdôraznil Gabriel.Schäuble však v minulých mesiacoch viackrát zopakoval, že zámery euroskupiny z mája 2016 platia. V nich sa okrem iného uviedlo, že diskusia o znížení dlhu Grécku prichádza do úvahy až po skončení platnosti súčasnej rámcovej dohody Aténam. Tento stav nastane v lete 2018.Ministri financií na dnešnom rokovaní budú posudzovať stav gréckeho reformného úsilia a predpoklady na vyplatenie ďalšej tranže financií z rámcového úveru 86 miliárd eur. Atény peniaze potrebujú, aby veriteľom poukázali splatné pohľadávky.