Nemecký najvyšší súd potvrdil doživotie pre juhoslovanských exagentov

Karlsruhe/Záhreb 28. mája (TASR) - Nemecký Spolkový súdny dvor so sídlom v Karlsruhe informoval v pondelok o potvrdení trestov doživotného väzenia pre dvoch niekdajších príslušníkov juhoslovanskej tajnej služby, označených za spolupáchateľov vraždy chorvátskeho disidenta Stjepana Djurekoviča v Bavorsku z roku 1983.Verdikt o zamietnutí odvolania obhajoby najvyššou nemeckou súdnou inštanciou padol ešte 2. mája, oficiálne o ňom však informovali až v pondelok. Vyplýva to z informácií chorvátskej verejnoprávnej televízie HRT i tlačovej agentúry MTI.Djurekoviča našli 28. júla 1983 zbitého a so strelným poranením v garáži vo Wolfratshausene neďaleko Mníchova.Vrchný krajinský súd v Mníchove uznal oboch obžalovaných Chorvátov - bývalého šéfa juhoslovanskej tajnej služby Zdravka Mustača, ako i jeho niekdajšieho kolegu Josipa Perkoviča - za vinných a odsúdil ich ešte v lete 2016 na doživotie.Stalo sa tak napriek absencii, že majú podiel na zavraždení Djurekoviča, niekdajšieho riaditeľa ropného koncernu INA. Proti dvojici obžalovaných však stálasvedeckých výpovedí a listinných dôkazov. Hoci Mustač s Perkovičom vraždu nevykonali osobne, sú považovaní za osoby, ktoré ju nariadili.Chorvátsko vydalo dvojicu trestne stíhaných do Nemecka v roku 2014 po dlhotrvajúcom odmietaní tohto kroku a diskusii, ktorú ukončil až nátlak zo strany Bruselu a Berlína.Za spoluúčasť na spomínanom zločine odsúdili istého informátora tajnej služby ešte v roku 2008 takisto na doživotné väzenie.