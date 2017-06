Nemecký parlament schválil presun vojakov z Turecka do Jordánska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. júna (TASR) - Nemeckí poslanci dnes veľkou väčšinou hlasov schválili stiahnutie príslušníkov Bundeswehru a šiestich lietadiel z tureckej základne Incirlik do Jordánska. Nemeckí vojaci pôsobili v Turecku v rámci aktivít Severoatlantickej aliancie proti džihádistom z takzvaného Islamského štátu (IS). V plnení rovnakých úloh by mali pokračovať aj v Jordánsku.Presun sa bude týkať viac ako 250 nemeckých vojakov, ako aj ich prieskumných lietadiel typu Tornado a tankovacieho stroja.Za návrh z dielne vládnej koalície hlasovalo viac ako 80 percent zákonodarcov. Za bolo 461 členov Bundestagu, proti sa vyslovilo 85 a 23 sa hlasovania zdržalo.O zámere presunúť nemecký vojenský kontingent z Turecka do Jordánska informovala verejnosť už 7. júna nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová. Krok Berlína je reakciou na napätie v dvojstranných vzťahoch, ktoré sa prejavilo aj v opakovanom neumožnení návštev nemeckých zákonodarcov na spomínanej základni.Na pôde Spolkového snemu nenarazilo rozhodnutie o presune na výraznejší odpor. Iba frakcie opozičných strán Ľavica a Zelení volali po návrate vojakov do vlasti, k čomu však nedôjde.Začiatok presunu je podľa informácií z nemeckej metropoly naplánovaný na prvé júlové dni.