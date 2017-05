Nemecký prezident navštívil pamätník obetí holokaustu v Jeruzaleme

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier na pôde pamätníka obetí holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 7. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyjadril dnes v mene svojej krajiny. Steinmeier to povedal na pôde pamätníka obetí holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme v druhý deň svojej oficiálnej návštevy Izraela.napísala nemecká hlava štátu do knihy návštevníkov. Pokračoval, že pri spomienke na šesť miliónov židov zabitých v Holokauste ho napĺňadodal prezident.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zrušil pred desiatimi dňami stretnutie s nemeckým ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom po tom, ako sa nemecký minister stretol s dvoma ľudskoprávnymi organizáciami kritizujúcimi izraelskú vládu.Kancelária nemeckého prezidenta uviedla, že Steinmeier by nerád zvýšil napätie v bilaterálnych vzťahoch, no mieni vyjadriť nemecké obavy z izraelskej politiky osídľovania a vývoja konfliktu na Blízkom východe.