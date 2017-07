Nemecký prezident ostro kritizoval Erdogana za potláčanie opozície

Frank-Walter Steinmeier. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 23. júla (TASR) - Neobvykle ostrou kritikou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana reagoval najvyšší nemecký predstaviteľ, spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier na pretrvávajúce spory medzi Ankarou a Berlínom.Nemecká strana nemôže akceptovať, že v Turecku sa zvyšky opozície prenasledujú, umlčiavajú, umiestňujú za mreže, podčiarkol v Letnom rozhovore pre druhý program verejnoprávnej televízie ZDF.Steinmeier označil za správne, že sa spolková vláda kancelárky Angely Merkelovej snaží jasne pomenovať aktuálne dianie v Turecku. Je otázkou sebaúcty našej krajiny vyslať jasné signály stop. Bolo aj potrebné, aby sa spolková vláda obrátila na tri milióny ľudí v Nemecku tureckého pôvodu, uviedol Steinmeier narážajúc na nedávny otvorený list šéfa nemeckej diplomacie Sigmara Gabriela adresovaný príslušníkom tureckej komunity v spolkovej republike.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa aj dnes nechal počuť, že nikto nemá právo zasahovať do vnútorných záležitostí krajiny polmesiaca, ktorá urobí, ako formuloval, všetko, čo je v jej moci, protina svojom území.Z prieskumu verejnej mienky Emnid pre nedeľník Bild am Sonntag vyplýva, že až 76 percent oslovených občanov Nemecka sa domnieva, že vláda v Berlíne nechala Erdogana zájsť priďaleko. Inak to vníma iba 12 percent respondentov.Zmrazenie platieb Únie Turecku ako kandidátskej krajine na vstup do EÚ, ktoré by mali do roku 2020 činiť viac ako štyri miliardy eur, požadoval v sobotu na straníckom fóre Kresťanskosociálnej únie (CSU) jej predseda, bavorský krajinský premiér Horst Seehofer. S rovnakou požiadavkou prišiel však vo vysielaní rozhlasovej stanice Deutschlandfunk aj vyzývateľ spolkovej kancelárky Angely Merkelovej v blížiacich sa parlamentných voľbách, bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz (SPD).Takýto postup nie je však podľa znalcov pomerov možný bez ukončenia prístupových rokovaní s Tureckom, pretože v príslušnom programe chýba klauzula, podľa ktorej by predpokladom pomoci malo byť zachovanie princípov demokracie a právneho štátu.Predseda parlamentnej frakcie opozičnej strany Ľavica Dietmar Bartsch žiadal navyše konečne aj stop exportu nemeckých zbraní do Turecka a stiahnutie vojakov Bundeswehru zo základne Konya.