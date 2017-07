Nemecký prezident podpísal zákon o manželstvách gejov

Účastníci pochodu hrdosti homosexuálov v brazílskom Sao Paule 10. júna 2012. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. júla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier podpísal zákon legalizujúci manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Vydláždil tak cestu tomu, aby zákon začal platiť na jeseň.Zákonodarcovia schválili návrh zákona 30. júna na svojom poslednom zasadnutí pred nemeckými septembrovými parlamentnými voľbami. Takýto krok sa mohol uskutočniť po tom, čo kancelárka Angela Merkelová, ktorej konzervatívna strana CDU dlho odmietala v danej záležitosti ustúpiť, vyhlásila, že umožní svojim zákonodarcom hlasovať podľa ich vlastného svedomia.Prezidentský úrad v Berlíne dnes oznámil, že Steinmeier podpísal zákon vo štvrtok. Do platnosti vstúpi najskôr 1. októbra.Nemecko umožňuje dvojiciam osôb rovnakého pohlavia od roku 2001 vstúpiť do registrovaného partnerstva čiže do občianskeho zväzku, ale až dosiaľ im nezaručovalo úplné manželské práva, teda ani možnosť spoločne si adoptovať deti. Zmena situácie stavia teraz Nemecko do jedného radu s mnohými ďalšími západoeurópskymi krajinami.