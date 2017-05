Nemecký prezident sa v Izraeli stretol aj s kritikmi tamojšej vlády

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 8. mája (TASR) - Nemeckí politici neustúpia požiavakám na to, s kým sa môžu stretnúť počas diplomatických návštev iných krajín. Počas tretieho dňa cesty do Izraela to dnes uviedol nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.povedal Steinmeier po tom, ako sa stretol s dvoma izraelskými autormi kritickými voči osadníckej politike svojej vlády na palestínskych územiach, ako aj zástupcami občianskych organizácií.Rozhovor s touto skupinou, ku ktorej patrili spisovatelia Amos Oz a David Grossman, bol podľa nemeckého politikadominovali mu obavy o budúcnosť Izraela.Predtým dnes Steinmeier s manželkou Elke Büdenbenderovou zavítal aj do židovsko-arabského centra Givat Haviva, kde sa rozprávali so žiakmi a učiteľmi. Ide o jedno z popredných zariadení v Izraeli, ktoré sa zasadzujú za židovsko-arabské porozumenie. Steinmeier ho vyzdvihol za to, žeNový nemecký prezident pricestoval do Izraela v čase nárastu napätia medzi oboma krajinami. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred dvoma týždňami na poslednú chvíľu zrušil schôdzku s nemeckým ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom, ktorý odmietol jeho požiadavku, aby sa nestretal so zástupcami izraelských ľudskoprávnych skupín kritizujúcich postup vlády na palestínskych územiach.Steinmeier a Netanjahu sa po nedeľňajších rokovaniach vyjadrili na spoločnej tlačovej konferencii zmierlivo. Nemecký líder zdôraznil, že vzťahy oboch krajín sú dostatočne silné, abySteinmeier cestu ukončí v utorok návštevou palestínskych území, kde sa stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Hlavnými témami ich rozhovorov by mali byť uviaznutý blízkovýchodný mierový proces a budúcnosť tzv. dvojštátového riešenia.