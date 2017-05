Nemecký prezident Steinmeier položil veniec k hrobu Jásira Arafata

Frank-Walter Steinmeier Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem/Ramalláh 9. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier položil dnes veniec k hrobu bývalého palestínskeho vodcu Jásira Arafata v predjordánskom Ramalláhu. Podľa miestneho nemeckého zastúpenia je to po prvý raz, čo si spolkový prezident takto uctil niekdajšieho lídra palestínskej samosprávy.Arafatovi v roku 1994 udelili spolu s vtedajším izraelským premiérom Jicchakom Rabinom a ministrom zahraničných vecí Šimonom Peresom Nobelovu cenu mieru. Mnohí Izraelčania ho však považovali za podporovateľa terorizmu, kým pre Palestínčanov bol lídrom úsilia o nezávislosť.Po návšteve Arafatovho hrobu sa Steinmeier stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. V Ramalláhu nemeckého politika prijali s vojenskými poctami. Očakáva sa, že hlavnými témami ich rozhovorov budú uviaznutý blízkovýchodný mierový proces a budúcnosť tzv. dvojštátového riešenia.Spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou predtým Steinmeier navštívil zdravotnícku školu v mestečku Kubajba pri Jeruzaleme, ktorá dostáva nemeckú finančnú podporu. Popoludní odcestuje Steinmeier z Tel Avivu späť do Berlína.Na návšteve Izraela sa nemecký prezident cez víkend snažil o zmiernenie napätia v bilaterálnych vzťahoch. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý mesiac zrušil rozhovory s nemeckým ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom, keďže ten sa stretol so zástupcami izraelských skupín kritizujúcich vládu.V pondelok Netanjahu vyzdvihol pred členmi svojej strany Likud ". Spoločná večera podľa jeho slov prebehla vo "vrelej a priateľskej" atmosfére.