Nemecký prezident Steinmeier začal návštevu Blízkeho východu

Jeruzalem, 7. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier začal svoju návštevu Blízkeho východu neformálnym stretnutím so svojím izraelským náprotivkom Reuvenom Rivlinom v sobotu neskoro večer na trhu v Jeruzaleme.Prezidenti sa v sprievode Steinmeierovej manželky stretli na trhu Machane Yehuda, dali si spolu pivo, zajedli a prezreli si výstavu graffiti.Oficiálna časť Steinmeierovej cesty sa začina v nedeľu. Steinmeier pricestoval na štvordňovú návštevu krajiny v čase napätých vzťahov medzi Izraelom a Nemeckom.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zrušil pred desiatimi dňami stretnutie s nemeckým ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom po tom, ako sa nemecký minister stretol s dvoma ľudskoprávnymi organizáciami kritizujúcimi izraelskú vládu.Steinmeier má na nedeľu naplánované spoločné stretnutie s izraelským premiérom Netanjahuom a prezidentom Reuvenom Rivlinom. Navštívi tiež múzeum holokaustu Jad Vašem.Kancelária nemeckého prezidenta uviedla, že Steinmeier by nerád zvýšil napätie v bilaterálnych vzťahoch, no mieni vyjadriť nemecké obavy z izraelskej politiky osídľovania a vývoja konfliktu na Blízkom východe.Steinmeier však nemá v úmysle stretnúť sa so spisovateľmi Amosom Ozom a Davidom Grossmannom, ktorí sú tiež kritikmi izraelskej politiky osídľovania.