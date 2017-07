Nemecký prezident varuje pred jednoduchým riešením migrácie

Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier na mítingu ministrov zahraničných vecí krajín Európskej únie v Bratislave, 2.9.2016. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 14. júla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier dnes počas svojej prvej návštevy susedného Rakúska varoval pred jednoduchými vzorcami a národnými riešeniami otázky migrácie.uviedol Steinmeier po stretnutí so svojím rakúskym náprotivkom Alexandrom Van der Bellenom.Akékoľvek návrhy týkajúce sa hektickej migračnej trasy cez Stredozemné more by mali obsahovať konkrétne myšlienky, dodal Steinmeier, nepriamo narážajúc na rakúskeho ministra zahraničných vecí Sebastiana Kurza.Konzervatívny Kurz totiž požadoval zatvorenie stredomorskej trasy bez vysvetlenia, ako by sa to realizovalo v praxi. Van der Bellen, komentujúc inú otázku migrácie, prízvukoval, že Rakúsko v súčasnosti nemá plán na zavedenie kontrol na talianskych hraniciach so zámerom zastaviť migrantov.Nedávne kroky Viedne boli ibauviedol Van der Bellen.