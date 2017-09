Nemecký priemysel sa postupne pripravuje na tvrdý brexit

Vedúci vyjednávači pre brexit Michel Barnier za EÚ (vravo) a David Davis za Britániu (vľavo) po vyhlásení pre médiá počas tretieho kola rozhovorov o brexite v Bruseli 28. augusta 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 6. septembra (TASR) - Nemeckí priemyselníci sa postupne pripravujú na tvrdý brexit. Ako uviedli nemenované zdroje oboznámené so situáciou, Federácia nemeckého priemyslu (BDI) vytvorila na tento účel pracovnú skupinu, ktorá zahrňuje viaceré veľké priemyselné spoločnosti, vrátane Airbusu, Siemensu či Deutsche Bank.Podľa zdrojov by pracovná skupina BDI do konca tohto roka mala určiť riziká, ktoré budú pre nemecký priemysel z prípadného tvrdého brexitu vyplývať. Prípravy sú výsledkom rastúcej nervozity z pomalých a strohých rozhovorov medzi britským ministrom pre brexit Davidom Davisom a hlavným vyjednávačom Európskej únie Michelom Barnierom.Nemecké firmy sa podľa zdrojov pripravujú na najhoršie, vrátane zavedenia ciel a rizika straty prístupu na finančné trhy v Londýne. Ako povedal Markus Becker-Melching z Asociácie nemeckých bánk, ktorá je tiež členom pracovnej skupiny, pracujú s predpokladom, že nakoniec dôjde k tvrdému brexitu a na to sa chcú aj pripraviť.Pracovnú skupinu založili ešte v júni, oficiálne však bude oznámená začiatkom októbra. Jej závery budú známe v decembri a budú kľúčové pre pozíciu novej nemeckej vlády, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb.Rokovania o brexite sa začali v júni, k výraznejšiemu pokroku však zatiaľ nedošlo. Na záver tretieho kola rokovaní, ktoré sa skončilo minulý týždeň, David Davis uviedol, že spory okolo finančného vyrovnania budú pravdepodobne trvať počas celého obdobia rokovaní.BDI patrí k najvplyvnejším združeniam v Nemecku. Okrem zavedenia ciel za jeden z najväčších problémov považuje aj narušenie prístupu na multibiliónové trhy s derivátmi. Tie sú najmä v Londýne a sú dôležité pre nemecké firmy na zaistenie sa proti rizikám, ako sú napríklad rastúce ceny ropy.