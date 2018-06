Nemecký strojársky priemysel má obavy z obchodných konfliktov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 3. júna (TASR) - Nemecký strojársky priemysel sa pre medzinárodné obchodné spory, politické turbulencie a digitalizáciu pripravuje na veľké výzvy. Zatiaľ sa však biznis tejto exportne orientovanej branže vyvíja priaznivo a objednávkové knihy sú plné.povedal prezident sektorového združenia VDMA Thilo Brodtmann.Nemeckí strojári s obavami sledujú najmä obchodné spory s USA, politickú krízu v Taliansku a odchod Británie z EÚ.povedal Brodtmann.Väčšina stredných podnikov sa na rozdiel od veľkých koncernov nedokáže vyhnúť obmedzeniam, keďže nemôžu presunúť výrobu do krajín, ktoré sa obchodne uzatvoria.O prekvapenie sa postarala aj Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK), ktorá výrazne znížila prognózu konjunktúry na tento rok. Odvolala sa pritom práve na obchodnopolitické konflikty, napríklad, medzi USA a EÚ.Americký prezident Donald Trump, ktorý je skeptický k voľnému obchodu, vytýka Európe nečestné obchodné praktiky a po zavedení sankčných ciel na oceľ a hliník pohrozil aj vyššími dovoznými clami na automobily.požaduje Brodtmann.Podľa neho nemá význam žobrať vo Washingtone o výnimky, ale rokovať o clách vrátane sektoru pôdohospodárstva.dodal šéf VDMA.USA sú pre nemeckých strojárov najvýznamnejším trhom a vlani tam vyviezli produkty za 18 miliárd eur. V tesnom závese je Čína s exportom v hodnote 17,4 miliardy eur. S odstupom najdôležitejším odbytovým regiónom je však EÚ so sumou 77,9 miliardy eur.Strojárska produkcia vlani po piatich slabých rokoch konečne reálne vzrástla o 3,9 %, a to najmä vďaka rastu dopytu. Strojársky priemysel je s 1,35 milióna zamestnancov najväčším priemyselným zamestnávateľom v Nemecku.