Nemecký súd potvrdil trest muža, ktorý bodol političku H. Rekerovú

Na archívnej snímke starostka Kolína nad Rýnom Henriette Rekerová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlsruhe 9. januára (TASR) - Spolkový súdny dvor v Karlsruhe potvrdil dnes 14-ročný nepodmienečný trest pre muža, ktorý v roku 2015 bodol do krku političku Henriette Rekerovú pre jej ochranársky postoj voči utečencom, a to deň predtým, ako ju zvolili za starostku mesta Kolín nad Rýnom.Súd v Düsseldorfe uznal v júli 2016 Franka S. (45) za vinného z pokusu o vraždu, neudelil mu však doživotný trest, ktorý požadovala prokuratúra.Muž pristúpil k Rekerovej, ktorá kandidovala na starostku Kolína nad Rýnom ako nezávislá, 17. októbra 2015 a bodol ju do krku loveckým nožom. K útoku sa priznal a povedal, že na ňu zaútočil pre jej kladný postoj voči utečencom. Poprel však, že by ju bol chcel zabiť.Rekerová sa v čase svojho zvolenia nachádzala v umelom spánku, už asi o mesiac sa však vďaka rýchlemu zotavovaniu sa mohla ujať novej funkcie, Pri útoku na budúcu starostku utrpelo zranenia ďalších päť osôb.