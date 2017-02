Nemecký súd rozhodol, že časti básne o Erdoganovi zostanú zakázané

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. februára (TASR) - Nemecký súd dnes rozhodol, že časti básne nemeckého satirika Jana Böhmermanna, v ktorej zosmiešňoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zostanú zakázané a satirik ich nesmie opakovať na verejnosti.Uvádza sa to vo verdikte, ktorý dnes zverejnil súd v Hamburgu. Proti rozhodnutiu súdu je možné sa odvolať.Súd tak vyhovel žalobe tureckého prezidenta, ktorý žiadal zákaz celej básne, len čiastočne.Erdoganov právnik Michael-Hubertus von Sprenger opakovane deklaroval, že jeho mandant žiada zákaz celej básne a podá odvolanie proti akémukoľvek inému rozhodnutiu súdu.Böhmermann vlani koncom marca vo svojom satirickom programe Neo Magazin Royale predniesol báseň o tureckom prezidentovi, ktorá obsahovala množstvo vulgarizmov. Erdogana v nej okrem iného označil za "zoofila" a "perverzáka, ktorý pozerá detskú pornografiu".Tureckú vládu báseň pobúrila do takej miery, že Nemecko požiadala o začatie súdneho procesu proti Böhmermannovi. Podľa Turecka sa totiž satirik dopustil urážky na cti, keď sa hanlivo vyjadroval o prezidentovi cudzej krajiny.Turecký prezident tak voči satirikovi viedol nielen občianske súdne konanie, ale aj trestný proces, pričom využil v Nemecku dlhé roky nepoužívaný paragraf trestného zákonníka o urážke zahraničného majestátu.Trestné stíhanie Böhmermanna umožnil súhlas nemeckej vlády, ktorá sa však za to doma stala terčom ostrej kritiky. Kauza sa stala aj témou diskusie o obmedzovaní slobody slova v Nemecku. Zrejme aj pod tlakom kritikov spolková vláda nedávno rozhodla, že daný paragraf zruší. Trestné stíhanie proti Böhmermannovi, ktorému hrozilo niekoľko rokov väzenia, prokuratúra nakoniec zastavila s tým, že báseň nebola zámerne ohováračská a bola v medziach satiry.