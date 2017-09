Nemecký súd zamietol nariadenie o požadovanej výške pre policajtov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Münster 21. septembra (TASR) - Nariadenie o minimálnej výške 168 centimetrov pre mužských policajtov je nelegálne, rozhodol dnes súd v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.Verdikt Vrchného správneho súdu v meste Münster znamená, že nižší muži už budú mať otvorenú cestu pre kariéru v polícii, uvádza agentúra DPA.Súd rozhodol, že iba krajinský parlament má formou zákona právomoc rozhodnúť o odlišných minimálnych výškach mužských a ženských uchádzačov. Odmietol teda nariadenie krajinského rezortu vnútra, že muži by mali mať aspoň 168 centimetrov a ženy 163 centimetrov.Spolková krajina v právnom spore argumentovala, že potenciálny nízky uchádzač môže mať nemalé problémy v bežnom policajnom živote. Podoprela to sčasti kurióznym zdôvodnením vrátane vysokej hmotnosti ochranných viest pre malého policajta, ťažkostí pri vstávaní po streľbe poležiačky pre veľké zaťaženie, rizika nedosiahnutia na pedále motorového vozidla či neschopnosti dostať hlavu zločinca pri zadržiavaní do nestabilnej pozície v dôsledku nedostatočnej výšky. Navyše môže krátky krok takéhoto policajta pri nasadení jednotky viesť k zakopnutiu kolegov a tým k ohrozeniu ich bezpečnosti.S takouto argumentáciou sa však sudcovia nestotožnili, píše internetové vydanie týždenníka Der Spiegel.Verdikt dal odpoveď na prípad, s ktorým prišiel na súd 32-ročný muž z mesta Essen, ktorého polícia odmietla, pretože meria iba 166 centimetrov.Žalobca by eventuálne mohol ešte v tomto roku začať policajný výcvikový kurz, uviedol hovorca krajinského úradu pre policajný výcvik.