Nemecký súd zamietol odvolanie bývalého dôstojníka SS Oskara Gröninga

Na archívnej snímke Oskar Gröning Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. decembra (TASR) - Nemecký najvyšší súd zamietol odvolanie bývalého dôstojníka nacistických síl SS Oskara Gröninga. Ten namietal voči svojmu odsúdeniu na štyri roky väzenia za napomáhanie pri najmenej 300.000 vraždách vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau, informovala v piatok agentúra AP.Prokuratúra v Hannoveri už v auguste zamietla Gröningovu žiadosť o odklad nástupu štvorročného trestu. Zdravotný stav Gröninga, ktorý má 96 rokov, mu podľa justičných orgánov nebráni nastúpiť do výkonu trestu, pokiaľ bude mať zabezpečenú náležitú starostlivosť.Bývalý esesák napriek právoplatnému odsúdeniu zostáva na slobode, práve kvôli pochybnostiam týkajúcim sa jeho zdravotného stavu. Hroziace uväznenie sa pokúšal odvrátiť ešte podaním ústavnej žaloby.Spolkový ústavný súd so sídlom v Karlsruhe však v piatok oznámil, že Gröningovu sťažnosť zamietol. Súd sa nedomnieva, že by v súvislosti s uväznením bolo ohrozené právo odsúdeného na život a fyzickú integritu. Nenašiel ani dôvody na spochybnenie príslušných verdiktov nižších súdov.Pôvodný rozsudok nad Gröningom vyniesol v júli 2015 Krajinský súd v Lüneburgu. V novembri 2016 ho potvrdil aj Spolkový súdny dvor v Karlsruhe.Gröning pôsobil vo vyhladzovacom tábore Auschwitz v rokoch 1942-44. Slúžil tam aj od mája do júla 1944, keď do tábora 137 vlakmi priviezli asi 425.000 židov z Maďarska, pričom najmenej 300.000 z nich takmer okamžite poslali na smrť do plynových komôr. Súčasťou Gröningovej práce bolo triediť osobné veci, ktoré museli väzni odovzdávať pri vstupe do tábora, za čo si vyslúžil prezývku. On sám však popiera, že by bol spolupáchateľom nacistických zločinov.