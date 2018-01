Nemecký úrad zistil nedovolený softvér v dieselových modeloch Audi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. januára (TASR) - Nemecký spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA) zistil nedovolený softvér na reguláciu emisií v najnovších dieselových modeloch Audi. Nariadil automobilke, aby povolala do servisov 127.000 vozidiel. Uviedli to noviny Bild am Sonntag.Týka sa to celého radu modelov: A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 a Q7 s motormi V6 TDI, ktoré nespĺňajú emisnú normu Euro 6 Európskej únie (EÚ). Informoval v nedeľu hovorca ministerstva dopravy v Berlíne. Z celkového počtu 127.000 problematických vozidiel je 77.600 evidovaných v Nemecku.Spoločnosť Audi, ktorá je dcérou koncernu Volkswagen (VW), už niekoľko mesiacov skúma svoje dieselové motory v rámci spolupráce s nemeckými úradmi, ktoré majú na starosti emisný škandál.Automobilka Audi vlani v novembri oznámila, že zvoláva 5000 vozidiel v Európe na úpravu softvéru po tom, ako sa zistilo, že emitujú príliš veľa oxidu dusíka.Nemecký koncern VW je pod drobnohľadom úradov po celom svete po tom, ako americká agentúra na ochranu životného prostredia na jeseň 2015 zistila, že do dieselových motorov nainštaloval softvér, ktorý pri testoch umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty emisií dusíka. Škandál s názvom dieselgate sa týka 11 miliónov áut na celom svete.