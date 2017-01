Nemecký ústavný súd zamietol návrh na zakázanie krajne pravicovej NPD

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlsruhe 17. januára (TASR) - Nemecký Spolkový ústavný súd zamietol návrh na zákaz krajne pravicovej Národnodemokratickej strany Nemecka (NPD). V dnes zverejnenom verdikte uviedol, že radikálna ideológia nepostačuje na zakázanie tejto strany, ktorá okrem toho podľa súdu nepredstavuje aktívnu hrozbu pre demokraciu.Žiadosť o zákaz NPD predložila ústavnému súdu Spolková rada (Bundesrat), v ktorej majú zastúpenie spolkové krajiny Nemecka.Predseda Spolkového ústavného súdu Andreas Vosskuhle pri oznámení rozhodnutia v Karlsruhe konštatoval, že NPD síce sleduje protiústavné ciele, avšak v súčasnosti neexistujú konkrétne indície naznačujúce, že by konanie strany mohlo viesť k úspechu.Na základe nemeckej ústavy musia navrhovatelia zákazu strany dokázať, že jej ideológia jea predstavuje aktívne ohrozenie demokratického poriadku v krajine, pripomína agentúra DPA.Išlo už o druhú snahu zakázať NPD. Prvý návrh stroskotal v roku 2003, keď sa ukázalo, že do strany, a až medzi stranícke špičky, prenikli agenti a informátori tajných služieb, ktorí mohli zohrať rolu pri vytváraní dôkazov proti NPD.Kritici nového návrhu už od začiatku varovali pred malými vyhliadkami na úspech. Ústavnoprávne kritériá zakázania politickej strany sú totiž v Nemecku veľmi prísne, pričom politický vplyv NPD upadol v posledných rokoch, keď došlo k nárastu spoločensky prijateľnejších pravicových populistických hnutí.NPD je od septembra 2016 zastúpená v Nemecku už len na komunálnej úrovni; má tiež jedného europoslanca.Právomoc zakázať činnosť politickej strane má v Nemecku len Spolkový ústavný súd. Dosiaľ sa to stalo iba dvakrát - a navyše pred viac ako 60 rokmi. V roku 1952 zakázali neonacistickú Socialistickú ríšsku stranu (SRP) a v roku 1956 Komunistickú stranu Nemecka (KPD).NPD založili v roku 1964 a má približne 5200 členov. Jej bašty sa nachádzajú na východe Nemecka, predovšetkým v Sasku.