Nemecký ústavný súd zastavil deportáciu odsúdeného tureckého islamistu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. januára (TASR) - Nemecký ústavný súd zastavil v utorok deportáciu nemenovaného tureckého občana, ktorý bol odsúdený za podporu terorizmu. Informovala o tom agentúra AP.Ústavný súd svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že súd nižšieho stupňa nezobral na zreteľ možnosť, že odsúdený by po vydaní do Turecka mohol byť podrobený mučeniu.Turecký občan narodený v Nemecku, ktorého meno nemecké úrady v súlade so zákonom nezverejnili, bol podľa ústavného súdu v roku 2015 odsúdený za podporu teroristickej organizácie Džund aš-Šám. Tú podporoval finančne aj inými prostriedkami. Súd nariadil jeho deportáciu do Turecka v roku 2016, proti čomu sa však odsúdený odvolal s odôvodnením, že by mohol byť podrobený mučeniu.Súd vyššieho stupňa odvolanie zamietol s tým, že islamský radikál by nemal v Turecku čeliť takému porušovaniu ľudských práv, akému sú vystavovaní napríklad kurdskí povstalci.Ústavný súd však dospel k záveru, že existujú dôkazy, že práva odsúdeného by v Turecku mohli byť porušované, a vrátil prípad súdu nižšieho stupňa na opätovné prerokovanie.