Nemka Herrmannová sa stala víťazkou šprintu na biatlonovom IBU Cupe

šprint na 7,5 km: 1. Herrmannová (Nem.) 19:27,4 (1 tr. okr.), 2. Virolajnenová (Rus.) +18,6 (0), 3. Paulína FIALKOVÁ 27,6 (0), ... 25. Terézia POLIAKOVÁ 2:05,1 (2), 31. Ivona FIALKOVÁ (všetky SR) 2:27,0 (3)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Osrblie 3. februára (TASR) - Víťazkou úvodných pretekov IBU Cupu v Osrblí, šprintu na 7,5 km, sa stala nemecká biatlonistka Denise Herrmannová.Darilo sa aj Slovenke Paulíne Fialkovej, skončila tretia, keď okrem víťazky nestačila už len na druhú Rusku Virolajnenovú. Ďalšie slovenské ženy sa už nepresadili, s 25. miestom Terézie Poliakovej a s 31. Ivony Falkovej.Šieste kolo biatlonového IBU Cupu pritiahlo do Národného biatlonového centra niektoré známe osobnosti a bolo cítiť aj blízkosť MS v Hochfilzene. Slovenský biatlon postavili na štart tri ženy, ktoré do Rakúska na budúci týždeň odcestujú, no Anastasia Kuzminová chýbala. Po chorobe si ešte dopriala na odporúčanie lekárov oddych s cieľom doladiť formu pred MS a úplne sa doliečiť.Najskôr sa ukázala medzi 55 štartujúcimi v nádejnom svetle P. Fialková (strelecká bilancia 0-0). Streľbu ležmo zvládla rýchlo a bezchybne, pridala k nej aj istú stojku a v cieli vyžarovala spokojnosť. Jej mladšia sestra I. Fialková (1-2) v úplnom bezvetrí a v zamračenom počasí s plusovými dvoma stupňami veľa stratila na troch trestných okruhoch, Terézia Poliaková (1-1) na dvoch.povedala P. Fialková v cieli.Jej sestra Ivona Fialková bola menej spokojná.