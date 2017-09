Nemocnica Malacky nespĺňa parametre byť v sieti urgentov I. stupňa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Bratislava 7. septembra (TASR) – Nemocnica v Malackách nespĺňa podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva parametre, aby bola zaradená v pevnej sieti urgentných príjmov prvého typu. Pre TASR to uviedlo ministerstvo v reakcii na dnešné vyhlásenie kandidáta na šéfa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Milana Ftáčnika. Ten žiada, aby bola v kraji okrem dvoch bratislavských nemocníc zaradená do siete urgentných príjmov aj nemocnica v Malackách.vysvetlila TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ministerstvo pri určovaní, v ktorých mestách a aké druhy urgentov budú, vychádzalo z geografickej dostupnosti, dostupnosti z hľadiska cestnej infraštruktúry, počtu návštev centrálnych príjmov, respektíve ústavnej pohotovostnej služby. Taktiež počtu hospitalizácií, významnosti na úrovni kraja či primárnych a sekundárnych akútnych prívozov a sekundárnych odvozov.Ministerstvo zdravotníctva podľa Ftáčnika uvažuje, že v celom Bratislavskom kraji zaradí do siete urgentných príjmov len dve nemocnice v hlavnom meste, a to v Ružinove a Petržalke.priblížil Ftáčnik.Poukázal pritom na viac ako 40-kilometrovú vzdialenosť z Malaciek do nemocníc v Petržalke a Ružinove. Ministerstvo zdravotníctva podľa jeho slov v iných krajoch na Slovensku zaradilo do siete urgentov aj podobné nemocnice v Piešťanoch, Brezne či Považskej Bystrici a patriť by tu podľa jeho slov teda mali aj Malacky.Rezort zdravotníctva navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti zmeniť fungovanie urgentných príjmov. Po novom sa majú rozdeliť na dva typy a zdravotné poisťovne na ne majú platiť mesačné paušály. Rezort si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie. Urgentný príjem druhého typu bude mať samostatné oddelenie, počas dňa tam budú najmenej štyria lekári a osem sestier spolu so záchranármi. V noci to majú byť traja lekári a šesť sestier/záchranárov.Pri prvom type pôjde o minimálne jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či záchranárom. Takýchto urgentov má byť 34 v 32 mestách. Zdravotnícke zariadenia s ústavnou pohotovostnou službou majú fungovať tak ako v súčasnosti. V ambulancii musí byť jedna sestra a lekár. Účinnosť novely zákona sa predpokladá od začiatku budúceho roka.