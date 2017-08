Nemocnica sv. Michala podáva správnu žalobu proti výsledkom ÚVO

Nemocnica svätého Michala v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR- Martin Baumann Foto: TASR- Martin Baumann

Bratislava 22. augusta (TASR) - Nemocnica svätého Michala v Bratislave podáva správnu žalobu proti priebehu kontroly a záverom zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Pre TASR to uviedol Petar Lazarov, hovorca ministerstva vnútra, pod ktoré zdravotnícke zariadenia spadá.povedal Lazarov. Kontrolná skupina podľa nemocnice neprihliadala na faktor generálneho dodávateľa a časový a ekonomický faktor.Rovnako nepochopiteľný záver sa týka aj rozporu týkajúceho sa princípu transparentnosti pri výzve účastníkov na účasť v elektronickej aukcii, poukázal Lazarov.vysvetlil hovorca.Nemocnica svätého Michala tvrdí, že konala v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory smernice EÚ.povedal Lazarov.ÚVO konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní v troch jeho ustanoveniach. Vytkol spoločné obstarávanie celého zdravotníckeho vybavenia do nemocnice za takmer 23 miliónov eur, víťazom sa stala firma E-BA tpz, spol. s r. o.Toto namietala aj Nadácia Zastavme korupciu, upozorňovala, že keby nemocnica nenakupovala všetko naraz od jedného dodávateľa, mohla ušetriť milióny eur.uviedol ÚVO.Úrad nemocnici vyčítal aj konanie v rozpore s princípom transparentnosti,. Ďalšie porušenie zákona sa týkalo nezverejnenia uhradeného plnenia zo zmluvy.Nemocnica mala podľa nadácie prostredníctvom jedného tendra nakúpiť vybavenie od lavičiek, cez zdravotnícke prístroje až po IT technológie. Mala obstarávať asi 900 položiek. Nadácii sa nepáči cena niekoľkých z nich, je podľa nej nadhodnotená. Nákup cez jedného dodávateľa odôvodnilo zdravotnícke zariadenie i časovou tiesňou. Riaditeľ nemocnice Marian Križko povedal, že viaceré časti vybavenia sú podľa neho špičkové, a tak sa to nedá jednoznačne porovnávať.