Nemocnica v Komárne pripravila na sobotu odber krvi

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 14. júna (TASR) - Nemocnica Komárno zorganizovala pre verejnosť na sobotu 16. júna odber krvi na hematologicko-transfúznom oddelení. Mimoriadny odber sa uskutoční od 7.30 do 11. h.povedala primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia Enikő Radi.Dobrovoľným darcom sa môže stať každý zdravý človek od 18 do 65 rokov vážiaci viac ako 50 kilogramov. Deň pred odberom by mal človek veľa piť, nejesť mastné jedlá a jeho raňajky by mali tvoriť len ľahké potraviny. Na odber by nemali prísť ľudia nalačno, fajčeniu a pitiu alkoholu by sa tiež mali radšej vyhnúť približne 12 až 14 hodín pred odberom. Vhodnosť darcu posúdi lekár priamo na mieste, odber krvi trvá necelých desať minút. Po ňom nie je dobré sa nikam náhliť, treba si oddýchnuť, vypiť vodu, čaj a niečo malé zjesť.