Nemocnica v Žiari nad Hronom hľadá nových darcov krvi

Žiar nad Hronom 25. apríla (TASR) - Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom potrebuje doplniť svoje zásoby krvi, a preto hľadá nových darcov. Všetkých darcov privíta každý utorok na hematologicko-transfúziologickom oddelení. V máji tiež chystá zorganizovať mimoriadny odber krvi.vysvetlila primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia nemocnice Eva Sucháčová.Mimoriadny odber krvi sa uskutoční 4. mája. Darcovia môžu prísť na hematologicko-transfúziologické oddelenie v čase od 6.00 do 9.00 h. V rovnakom čase možno darovať krv na oddelení aj každý pracovný utorok počas celého roku.Podľa Sucháčovej potrebujú krv od darcov najčastejšie napríklad onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročnom pôrode, pacienti počas a po operačných zákrokoch alebo takí, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode.podotkla.Dostatočné zásoby krvi sa nemocnica snaží zabezpečovať neustále počas celého roka. Z každej krvnej skupiny pri pozitívnom Rh faktore má v krvnej banke uskladnených vždy minimálne päť transfúznych jednotiek. Pri negatívnych krvných skupinách je vytváranie väčších zásob problémom, keďže aj darcov s týmito krvnými skupinami je menej.dodala primárka.Počas minulého roka prišlo krv do žiarskej nemocnice darovať 538 ľudí, z čoho bolo 370 mužov a 168 žien. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka, ženy maximálne trikrát do roka. Vlani bolo takýchto žien 34 a mužov 59. Celkovo sa na hematologicko-transfúziologickom pracovisku nemocnice vlani uskutočnili 1070 odberov krvi.