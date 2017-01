Nemocnica vo Vranove nad Topľou zintenzívnila deratizáciu hlodavcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 24. januára (TASR) - Vranovská nemocnica rieši od minulého týždňa problém so zvýšeným výskytom hlodavcov, ktorí sa snažia z neďalekého lesa nájsť v tomto zimnom období v jej priestoroch útočisko. Preto zintenzívnila pravidelnú deratizáciu, pri ktorej spolupracuje s externým dodávateľom. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ.Podľa slov deratizátora Miroslava Dzurika sa do teplého objektu ukrývajú myši a iné hlodavce najmä pred tuhými mrazmi.uviedol. Tvrdí, že najkritickejšími miestami sú kanály, stúpačky, rozvodné priestory, sklady, pivnice a okolie kuchýň.dodal.Ako uviedol hovorca, nemocnica a jej zamestnanci robia v tejto súvislosti všetko pre to, aby zabezpečili komfort a bezpečnosť pacientov aj v takýchto výnimočných situáciách.