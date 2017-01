Nemocnice by sa mohli riadiť ako akciovky, avizuje T. Drucker

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 2. januára (TASR) - Štátne nemocnice a záchranky by sa v budúcnosti mohli riadiť ako akciové spoločnosti. Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) uvažuje, že by v ich mene rozhodoval kolektívny orgán podobne ako v prípade predstavenstva akcioviek.povedal Drucker.Šéf rezortu chce do štátnych nemocníc zaviesť viac kontroly a štandardných procesov riadenia. Od novembra dal preto vo všetkých príspevkových organizáciách Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zriadiť nové dozorné orgány, ktoré sú obdobou dozorných rád v akciových spoločnostiach. V prípade menších organizácií sú trojčlenné, v najväčších nemocniciach majú päť členov.