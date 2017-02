Nemocnice rokovali s MZ SR o pohotovostiach, niektoré rozpory ostali

Na snímke zľava minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko počas tlačovej konferencie po spoločnom rokovaní na tému Problematika lekárskej služby prvej pomoci v Bratislave 14. februára 2017. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 14. februára (TASR) - Názory na nové fungovanie ambulantných pohotovostí medzi neštátnymi nemocnicami a ministerstvom zdravotníctva sa zblížili. Takto zhodnotil výsledky dnešného rokovania na pôde rezortu prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. Rozdielne stanoviská majú obe strany zatiaľ napríklad k dĺžke fungovania lekárskej služby prvej pomoci.Zástupcovia malých a stredných nemocníc chcú, aby doplnkové ambulantné pohotovosti fungovali do polnoci. Ministerstvo navrhuje, že to má byť do 22.00 h. Šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je podľa svojich slov v tejto otázke ešte otvorený diskusii. Poukazuje však, že prvoradé je zabezpečenie klasických ambulancií všeobecných lekárov tak, aby ich pohotovosti dopĺňali a nie nahrádzali.Väčšina pacientov, 95 percent, vyhľadáva podľa Druckera ambulantnú pohotovosť do 22.00 h. Do polnoci to majú byť štyri percentá ľudí, po polnoci jedno. Minister si uvedomuje, že urgentné príjmy v nemocniciach bývajú zaťažované pacientmi, ktorí patria do všeobecnej ambulantnej sféry. Situáciu má preto pomôcť riešiť naviazanie nového rozmiestnenia LSPP. Pacient sa tak má lepšie orientovať. Pevná sieť ambulantných pohotovostí má fungovať až do rána 7.00 h.Spoločnú reč našli nemocnice s ministrom v potrebe zredukovania počtu ambulantných pohotovostí, rovnako zavedení konkrétnych ordinačných hodín všeobecných lekárov počas dňa. Podľa Petka by mali ordinovať minimálne do 14.00 h, aby sa znížil popoludňajší nápor na ambulantné pohotovosti. Naopak, k zhode nedošlo v otázke garancie mzdy lekárov na pohotovostiach. ANS žiada, aby garanciu dostali aj lekári slúžiaci na urgentných príjmoch.skonštatoval Petko. Drucker problému podľa svojich slov rozumie, zároveň však poukazuje, že počas pohotovosti zarábajú lekári menej, ako je reálne ich priemerná mzda.reagoval.Nový systém ambulantných pohotovostí by mal podľa ministerstva zdravotníctva fungovať v praxi od apríla budúceho roka. Zatiaľ ide iba o návrh, musí ho ešte schváliť vláda i parlament. Týchto pohotovostí by malo ubudnúť. Minister Drucker navrhuje stanoviť pevnú sieť, ostatná časť by sa ponechala ako doplnková s možnosťou kratšej prevádzky. Rezort navrhuje v pevnej sieti 51 miest pre dospelých a 45 miest pre deti a dorast.