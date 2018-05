Nemocnice získali exekučnú imunitu, súvisí to s ich oddlžovaním

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 6. mája (TASR) – Väčšina zdravotníckych zaradení získala exekučnú imunitu. Postarali sa o ňu poslanci zdravotníckeho výboru v parlamente, ktorí ju presadili na februárovej schôdzi pomocou nepriamej novely – pozmeňujúcim návrhom v zákone o radiačnej ochrane.Vylúčenie definovaného majetku zdravotníckych zariadení z exekúcií vstúpilo do účinnosti od apríla. Ide o opatrenie, ktoré bude platiť až do konca roku 2020.vysvetlila pre TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Zmenu podľa jej slov navrhol parlamentný výbor. Imunitu získali všetky nemocnice, nielen tie, ktoré sa do oddlžovania zapojili.Rezort sa chce súčasne vyhnúť aj situáciám, kedy by existovalo riziko špekulácií pri nakladaní s pohľadávkami veriteľov voči zdravotníckym zariadeniam, a to až do ukončenia procesu oddlžovania.pripomenula Eliášová.Exekučnú imunitu získali okrem štátnych zdravotnícke zariadenia spadajúce pod samosprávne kraje, obce a tiež pod neziskové organizácie. Pomocou dočasného inštitútu je počas realizácie ozdravných plánov chránený ich majetok, ktorý slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a tiež finančné prostriedky na účtoch zariadení určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb.Koncepciu oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú vypracovalo ministerstvo ešte pod vedením Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) schválila vláda vlani v septembri. S procesom oddlžovania už ministerstvo začalo. Rezort v apríli informoval, že sa doň zapojilo 29 zdravotníckych zariadení.Do oddlžovania sa mali možnosť zapojiť štátne aj neštátne nemocnice, použije sa naň najviac 585 miliónov eur zo štátnych aktív. Štát má naplánované tri etapy oddlžovania, najprv sa vyplatia staršie dlhy. V prvom kole nemocnice ešte nemusia plniť ozdravné plány. V druhej etape, ktorá by mala prebehnúť tiež tento rok, ich už však plniť musia. Tretiu etapu štát naplánoval na rok 2019.Dodávatelia označili koncepciu za diskriminačnú, upozornili, že vláda nezohľadnila žiadne ich pripomienky a obrátili sa na Ústavný súd SR. Rezort zdravotníctva považuje koncepciu oddlžovania za správnu a korektnú, založenú na princípoch rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých, dobrovoľnosti a transparentnosti.