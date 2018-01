Nemocnicu na Rázsochách by mohli začať búrať najskôr na jeseň

Nemocnica Rázsochy v Lamači, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Rozostavanú nemocnicu na bratislavských Rázsochách by mohli začať búrať najskôr na jeseň. Časom by sa tam mala postaviť nová univerzitná nemocnica.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v súčasnosti pripravuje súťažné podklady na jej búranie, zverejniť by ich malo na prelome januára a februára tohto roka. Potvrdil to dnes novinárom šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Povedal tiež, že v priebehu jedného či dvoch mesiacov by sa mal obstarávaťVýberové konanie na post šéfa príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy nedávno vyhrala Zita Táborská, bývalá šéfka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Drucker tvrdí, že takýto post je potrebný, hoci nová univerzitná nemocnica ešte nestojí.. Povedal tiež, žeNa čele príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy stál do konca novembra minulého roka Jozef Dolinský. Bývalý šéf Národného onkologického ústavu v Bratislave bol vo funkcii na dobu určitú.Potrebu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava má vyriešiť výstavba nemocnice na Rázsochách, kde už roky stojí rozostavaný objekt, a rekonštrukcia, prípadne dostavba tej v Ružinove.Najväčšiu aj najzadlženejšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení - na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.