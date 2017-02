Nemocnicu v Komárne môžete aj tento rok podporiť 2 percentami z daní

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 2. februára (TASR) - Všeobecná nemocnica Komárno aj v tomto roku vyhlásila akciu, v rámci ktorej žiada občanov, aby jej venovali dve percentá zo zaplatených daní. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Marta Csergeová.Zdravotnícke zariadenie, prevádzkované neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadené skupinou AGEL, v minulom roku vďaka darcom získalo možnosť doplniť lôžkový fond. Podľa slov hovorkyne cieľom bolo zvýšiť komfort hospitalizovaných pacientov na viacerých oddeleniach, preto sa vedenie nemocnice rozhodlo aj v tomto roku pokračovať v tejto akcii a vyzýva ľudí, aby svojimi dvoma percentami zo zaplatených daní pomohli pokračovať v postupnom obnovovaní posteľového fondu. V praxi to znamená, že získanú sumu využijú na postupnú výmenu postelí, matracov, posteľnej bielizne. Nemocnica má 11 lôžkových oddelení a tri jednotky intenzívnej starostlivosti, ktoré disponujú 368 lôžkami, na nich sa ročne vystrieda viac ako 14.000 pacientov.uviedol riaditeľ nemocnice Viktor Dudáš.Vedenie Všeobecnej nemocnice Komárno sa však podľa jeho slov nespolieha len na tieto zdroje. V poslednom roku investovala množstvo vlastných prostriedkov do obnovy lôžok a zároveň sa obracia aj na sponzorov, obchodných partnerov či lokálne firmy, ktoré by mohli výrazne pomôcť.dodal Dudáš.