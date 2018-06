Nemý sci-fi film Krásavica z Marsu premietnu so živým sprievodom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. júna (TASR) - Atmosférický zážitok sprostredkuje divákom v stredu 20. júna jedna z kinosál bratislavského Kina Lumiére. Na projekcii pod názvom Art of Silent Film si budú môcť pozrieť sovietsky nemý sci-fi film Jakova Protazanova Krásavica z Marsu (1924) so živým hudobným sprievodom zoskupenia plankTune. Netradičný večer so začiatkom o 20.00 h lektorsky uvedie kurátor Filmotéky Richard Šteinhübel z oddelenia filmového archívu Slovenského filmového ústavu (SFÚ).hovorí kurátor k projekcii nemého filmu z 35 mm materiálu a s hudbou, ktorá bola skomponovaná pri príležitosti projekcie vo Filmotéke. Hudbu špeciálne na tento večer zložilo a zahrá zoskupenie plankTune, ktoré sa venuje elektroakustickej hudbe, improvizácii a prepojeniu hudby s vizuálnym či literárnym umením.Protazanov sci-fi film Krásavica z Marsu bol nakrútený rok po vydaní jeho románovej predlohy Aelita od Alexeja Nikolajeviča Tolstého. Keď na zemi zachytia záhadný rádiový signál z Marsu, dvaja sovietski inžinieri sa ho snažia rozlúštiť a zostrojiť raketu, ktorou by sa vydali k jeho zdroju. Špeciálnym teleskopom ich pozoruje Aelita, dcéra krutého vládcu Marsu, no na vzdialenej planéte nájdu aj celú novú civilizáciu vyčkávajúcu na svoj triedny boj. Formálne avantgardný film, označovaný ako prvé sovietske sci-fi, sa premietne v originálnej verzii s titulkami v azbuke. Lektorský úvod divákom objasní kontext diela, dobové súvislosti i dejovú líniu.vysvetľuje Šteinhübel.Zoskupenie plankTune, ktoré bude film hudobne sprevádzať, tvoria skladateľka a klaviristka Martina Kachlová a hobojistka Paulína Rónaiová.približujú hudobnú prípravu umelkyne. Ich víziou je zachytiť atmosféru sci-fi filmu z roku 1924, kedy ešte veci fungovali a boli chápané mechanicky, nie elektronicky, a tomu prispôsobili zvukový materiál, s ktorým budú pracovať:Júnová projekcia so živým hudobným sprievodom je originálnym ukončením aktuálnej sezóny Filmotéky Kina Lumiére, ktorá bude mať počas letných mesiacov júl - august prázdniny.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.