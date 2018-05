Nemyslieť na prevenciu zubného kazu je chyba, varuje stomatologička

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. mája (TASR) - Zubný kaz v raných štádiách nebolí. Prítomný je vtedy na povrchu skloviny. Ak sa však nelieči, šíri sa hlbšie, do dentínu až k pulpe, čo už je bolestivé. Nemyslieť na prevenciu je podľa zubnej lekárky Valérie Michnovej chyba, a to nielen pred dovolenkovým obdobím.uviedla Michnová.Návštevou zubára, prípadne absolvovaním dentálnej hygieny sa starostlivosť o zuby pred dovolenkou nekončí. Pozornosť im treba venovať aj počas horúcich dní.priblížila stomatologička.Podľa zubnej lekárky by sme nemali zabudnúť ani na pomôcky dôkladnej ústnej hygieny.povedala Michnová. Ideálne je, ak je ústna voda fluoridovaná. Vhodné sú tiež xylitolové žuvačky, prípadne tie bez cukru, rovnako dostatočný pitný režim. Suché prostredie v ústach je totiž ideálne pre rozmnožovanie nebezpečných baktérií.