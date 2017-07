Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek

Nefunkčný či chýbajúci filter pevných častíc

„Pri výkupe vozidiel sa stretávame s množstvom trikov, ktorými sa nás snažia predávajúci zmiasť, preto máme v AAA AUTO vytvorený sofistikovaný systém kontroly. V prvom kroku kontrolujeme doklady a identifikátory, následne prebieha testovacia jazda a preverenie jazdných vlastností, prehliadka vozidla v servisnom zázemí, kontrola na diagnostike a kontrola na haváriu. Preverujeme veľké množstvo parametrov a kontrolujeme pravosť dokumentov v niekoľkých rôznych databázach. Našim cieľom je, aby sme predali kvalitné vozidlo, ktoré sa nám nevráti s reklamáciou. Preto je dôkladné preverenie auta na výkupe nielen v záujme zákazníkov, ale aj v našom vlastnom,“ popisuje prísny výkupný proces generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.Priblížme časté nedostatky, ktoré sa nepoctiví predajcovia snažia zamaskovať.Na chýbajúci filter pevných častíc či manipuláciu s ním často prídu noví majitelia až na emisnej kontrole. Nový filter znamená investíciu vo výške stoviek eur. V rámci kontroly vozidla pred kúpou by zákazníci nemali opomenúť diagnostiku a zistenie v akom stave filter je. Môže sa stať aj to, že pôvodný majiteľ nechal nevyčistený filter v diagnostike „vymazať“. Auto so zapchatým filtrom môže v krajnom prípade aj začať horieť.Väčšina kupujúcich s nimi veľmi neráta, ich pozornosť sa viac upiera na technické chyby. Niektorí predávajúci však zatajujú nedoplatky lízingovej spoločnosti, rôzne zálohy na auto, dlhy či nedoplatky daňovému úradu. Automobil im tak môže zabaviť lízingová spoločnosť či exekútor. Pri kúpe je teda potreba preveriť právnu bezúhonnosť, zistiť či nie je v zálohe alebo nie je hľadané ako kradnuté.Pri maskovaní chýb dokážu byť predávajúci veľmi kreatívni. Časté sú napríklad chyby v elektroinštalácii, zatmelené nedoliehajúce strešné okná, maskovanie zlej činnosti automatickej prevodovky pri jej úplnom vychladnutí, zlé tlmiče, geometria, chyby vzduchových podvozkov či motorov alebo pohonov 4x4. Vyskytuje sa aj obutie auta na pneumatiky, ktoré pôsobia pekným dojmom, ale pri bližšom prezretí je vidieť, že sú dávno za zenitom.Niektorí vlastníci sa snažia zamaskovať aj skutočnosť, že auto bolo nabúrané. Na prvý pohľad môže auto vyzerať v poriadku, prezradí ho však napríklad nefunkčný airbag, veľkosť škár, nesprávne pasovanie dielcov, iná farba či hrúbka laku .Ak sa motorista rozhodne kúpiť jazdenku, tak vo všeobecnosti platí, že je lepšie sa obrátiť na spoľahlivého predajcu, ktorý na trhu pôsobí dosť dlhú dobu na to, aby bola overiteľná jeho história. A hlavne si vozidlo dobre preveriť ešte pred kúpou. „Keď si motoristi vyberajú vozidlo, odporúčame si so sebou vždy prizvať aj mechanika, ktorý pomôže auto prezrieť, nechať si ho dať na zdvihák, pripojiť na diagnostiku a trvať na dostatočne dlhej skúšobnej jazde. V zmluve by mal kupujúci vyžadovať garanciu legálneho pôvodu vozidla. Férový predajca vám toto všetko umožní,“ uzatvára Topolová.Skupina AAA AUTO pôsobí na trhu už 25 rokov. Prevádzkuje sieť viac ako 40 pobočiek v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Počas svojej existencie už obslúžila vyše 1,9 mil. zákazníkov. Skupina predá ročne takmer 70 000 vozidiel a je tak najväčším predajcom ojazdených áut v strednej a východnej Európe. Predáva tiž zánovné vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna, pod ktorú sústredila ponuku "zánovných" automobilov. Verejnosť zvolila spoločnosť už druhý krát najlepším predajcom ojazdených automobilov v ankete Autobazár roka 2016. Skupinu AAA AUTO vlastní britsko-poľský investičný fond Abris Capital Partners. Značky AAA AUTO a Mototechna sú oficiálnym partnerom Slovenského futbalového zväzu.